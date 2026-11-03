"زايد الخير": يوم العلم يجسد قيم الاتحاد والتضامن ويعزز المسؤولية تجاه الأجيال

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن يوم العلم الإماراتي يمثل محطة وطنية لتجديد الالتزام بالقيم والمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات، واستحضار المسؤولية المشتركة في الحفاظ على منجزاتها ومواصلة مسيرة تقدمها، مشيراً إلى أن العلم يجمع أبناء الوطن تحت راية واحدة، ويختصر معاني الانتماء والوحدة والتضامن والعمل من أجل مستقبل الأجيال.

وقال الفلاحي إن الثالث من نوفمبر من كل عام يحمل رسالة عميقة مفادها أن قوة الأوطان لا تقاس بإنجازاتها فحسب، بل بقدرتها على ترسيخ قيم الاتحاد في وجدان أبنائها، وتحويل الانتماء إلى عمل ومسؤولية، مؤكداً أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً في بناء الإنسان والمؤسسات، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التميز التي جعلت الإنجاز سمة أساسية في مختلف قطاعات العمل الوطني.

وأضاف : "حين نرفع علم دولة الإمارات، فإننا نستحضر رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، وأن الاتحاد قوة تصون المكتسبات وتصنع المستقبل. واليوم نرى ثمار تلك الرؤية في أجيال إماراتية تمتلك العلم والمعرفة والكفاءة، وتشارك بثقة في مسيرة التنمية، وتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، كتابة فصول جديدة من التقدم والإنجاز".

وأوضح سعادته أن يوم العلم يشكل أيضاً مناسبة للاعتزاز بالوجه الإنساني لدولة الإمارات، التي جعلت من التضامن والتكافل ومد يد العون للآخرين جزءاً أصيلاً من هويتها الوطنية، حتى أصبحت رايتها مرتبطة في وجدان الشعوب بقيم الخير والأمل والكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه المكانة تعكس نهجاً إماراتياً راسخاً يجمع بين التنمية الداخلية والمسؤولية الإنسانية تجاه المجتمعات حول العالم.

وقال الفلاحي " إن الوفاء لعلم الإمارات يكون بالإخلاص في العمل، والأمانة في أداء المسؤوليات، والحرص على أن يكون لكل فرد ومؤسسة إسهام حقيقي في تقدم الوطن. وفي هذه المناسبة الغالية، نجدد عهدنا لقيادتنا الرشيدة بأن نواصل العمل بروح الفريق الواحد، وأن نجعل من قيم الاتحاد والعطاء والتميز منهجاً دائماً في أداء رسالتنا، ليبقى علم الإمارات عنواناً لوطن يعتز بماضيه، ويفخر بحاضره، ويصنع مستقبله بثقة واقتدار".