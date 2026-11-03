"هيئة أبوظبي للتراث": علم الإمارات رمز السيادة والوحدة

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد سعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، أن علم الإمارات يجسد تاريخ أمة وعزيمة وطن أرسى دعائمه الآباء المؤسسون على قواعد الاتحاد، وصانه أبناء وبنات الوطن بجهودهم وإخلاصهم، ليبقى رمزاً للسيادة والوحدة.

وقال "إن هذه المناسبة الغالية تمثل محطة وطنية نغرس من خلالها في نفوس الأجيال حب الوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة، والانتماء لهويتنا العريقة، والاعتزاز بعَلَمِنا الذي يعبر عن الكرامة والشموخ".

وأضاف :" نجدد العهد لنواصل العمل بإخلاص للحفاظ على تراثنا وهويتنا، وأن يبقى علمنا عالياً خفاقا، يجمعنا على حب الإمارات وخدمتها بكل تفانٍ وإخلاص".