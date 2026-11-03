قائد عام شرطة دبي: علم الإمارات رمز القوة والوحدة وتلاحم القيادة والشعب

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن علم دولة الإمارات يمثل راية القوة والوحدة والانتماء، ويجسد تلاحم القيادة والشعب، مشدداً على أن أمن الوطن وأمان مجتمعه أمانة تتطلب مواصلة العمل بكفاءة واقتدار، وصون مكتسبات الاتحاد والحفاظ على منجزاته

وتقدم معاليه بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى شعب الإمارات، بمناسبة يوم العلم الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام.

وقال معاليه إن علم الإمارات ليس رمزاً للانتماء والإخلاص فحسب، بل هو راية القوة والوحدة والانتماء، وعنوان تلاحم قيادة وشعب جمعتهما إرادة راسخة، وطموح لا تحده حدود.

وأضاف أن الوحدة هي أساس ثباتنا، وركيزة نمضي بها بثقة، وقوة نستند إليها عند الحاجة، لنبقى عضداً واحداً، نصون مكتسبات وطننا، ونحفظ وحدة مصيرنا المشترك، ونواصل مسيرة العز والازدهار.

وقال معاليه: "إن شموخ العلم يجسد منعة البيت المتوحد، ويقظة أبنائه، وثقتهم بقيادتهم، واستعدادهم الدائم لبذل الغالي والنفيس لتبقى الإمارات عزيزة منيعة، فالوفاء للراية يتجسد في العمل المخلص، وتحمل المسؤولية، والتفاني في خدمة الوطن".

وأكد معاليه تجديد العهد، وأن يظل أمن الوطن وأمان مجتمعه أمانة نصونها بكفاءة واقتدار، مستلهمين من علم الاتحاد العزيمة، ومن تلاحم أبناء الإمارات القوة، لتبقى راية الوطن عالية بوحدة أبنائه، شامخة بولائهم، خفاقة بمنجزاتهم، وتتوارث الأجيال شرف حمايتها وإعلاء مكانتها، وفاءً لإرث المؤسسين والتزاماً بمواصلة مسيرة البناء والريادة.