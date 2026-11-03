بلدية عجمان: يوم العلم يعكس تلاحم أبناء الإمارات واعتزازهم بالهوية الوطنية

عجمان في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والولاء والانتماء، ويعكس عمق العلاقة التي تجمع أبناء الإمارات بقيادتهم الرشيدة، مشيراً إلى أن علم الدولة سيبقى رمزاً لعزة الوطن وشموخه، وعنواناً لمسيرة اتحاد راسخة تواصل تحقيق الإنجازات وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وقال سعادته إن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة متجددة لاستحضار مسيرة البناء والتطوير التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيم النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الوحدة والتلاحم والعطاء والإخلاص في العمل، مؤكداً أن ما حققته الدولة من تقدم وريادة هو ثمرة رؤية حكيمة وعزيمة وطنية جعلت المستحيل فرصة للإنجاز والتميز.

وأضاف أن الاحتفاء بيوم العلم يعزز مسؤولية المجتمع والمؤسسات في مواصلة مسيرة التنمية، وترجمة قيم الاتحاد إلى أعمال ومبادرات نوعية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الدولة ومكانتها الرائدة في مختلف المجالات، وترسيخ أسس التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وأوضح أن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تواصل أداء دورها في دعم مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تطوير الخدمات والعمل بروح الفريق الواحد، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر تقدماً واستدامة.

وأعرب عن اعتزازه بهذه المناسبة الغالية التي توحد مشاعر أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها حول راية واحدة، وتجدد في النفوس مشاعر الفخر بوطن جعل الإنسان محور التنمية، وقدم نموذجاً ملهماً في التسامح والأمن والاستقرار والنهضة الشاملة، لافتاً إلى أن راية الإمارات ستظل مصدر إلهام للأجيال ودافعاً لمواصلة العطاء وتحقيق الطموحات والإنجازات النوعية.