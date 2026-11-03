الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاع: يوم العلم يجسد معاني الوحدة والانتماء والاعتزاز بمسيرة الاتحاد

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، إن يوم العلم مناسبة وطنية تجسد معاني الوحدة والانتماء والاعتزاز بالمسيرة الاتحادية المظفرة، مشدداً على الالتزام بمواصلة العمل لتعزيز القدرات الوطنية ودعم الأولويات الاستراتيجية للدولة. وقال سعادته، في تصريح بمناسبة "يوم العلم": "في يوم العلم، لا نرفع راية دولة الإمارات باعتبارها رمزاً وطنياً فحسب، بل نستحضر معها مسيرة وطن قامت على الوحدة، وترسخت بالانتماء، وتقدمت بإرادة أبنائها وثقتهم بقيادتهم. فالعلم الذي يجمعنا اليوم هو امتداد لرؤية الآباء المؤسسين الذين وضعوا أسس الاتحاد، وهو في الوقت ذاته تعبير عن مسؤوليتنا تجاه ما تحقق، وما نطمح إلى تحقيقه في المستقبل".

وأضاف أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يرى في هذه المناسبة فرصة لتجديد التزامه بخدمة الوطن ودعم أولوياته الاستراتيجية، ومواصلة العمل على تعزيز القدرات الوطنية والإسهام في بناء منظومة أكثر تقدماً وجاهزية.

وأشار سعادته إلى أن الاعتزاز بالعلم لا يكتمل برفعه فقط، بل بما نمثله تحته من مسؤولية، وما نقدمه من عمل، وما نضيفه إلى مسيرة وطن يواصل رفع سقف طموحاته، وفي يوم العلم، نجدد عهدنا بأن يبقى عطاؤنا بمستوى الراية التي تجمعنا، وأن تظل دولة الإمارات عنواناً للوحدة والعزة والطموح.