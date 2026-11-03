صحة أبوظبي و"ضمان": علم الإمارات يجسد الوحدة والانتماء ومسيرة الإنجازات الوطنية

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أن علم دولة الإمارات يجسد قيم الوحدة والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، ويعكس مسيرة وطن جعل من الاتحاد مصدر قوته، ومن طموح أبنائه وبناته أساساً لتقدمه وازدهاره، مستحضراً الإرث الوطني الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون.

وقالت سعادتها، في كلمة بمناسبة يوم العلم، إن العلم يمثل رمزاً لسيادة الوطن ووحدته، وتجسيداً لرؤية استشرفت المستقبل وإرادة وطنية جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تواصل، في ظل هذه الراية، ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التقدم والابتكار، مستندة إلى منظومة من القيم الراسخة التي تجمع بين الاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح على المعرفة والعلوم الحديثة.

وأضافت أن هذه المناسبة تجدد المسؤولية الوطنية في صون إرث الآباء المؤسسين والبناء عليه للأجيال القادمة، مؤكدة أن القطاع الصحي يحمل جانباً من هذه المسؤولية من خلال العمل المتواصل على تعزيز صحة المجتمع، إذ تمثل كل خطوة في مجال الوقاية من الأمراض، وكل تحسن في جودة الرعاية، وكل ابتكار يسهم في حماية صحة المجتمع، إسهاماً في تقدم الوطن وصون مكتسباته.

وأشارت إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز منظومة صحية متقدمة توظف المعرفة والبحث العلمي والتقنيات الحديثة لخدمة الإنسان، لافتة إلى أن أثر هذه الجهود في حياة الناس، من خلال الحفاظ على الصحة والارتقاء بالرعاية وتعزيز جودة الحياة، يمنح العمل الصحي أسمى معانيه، ويجدد الالتزام بأداء المسؤولية والعطاء بتفان، لتبقى راية الإمارات شامخة خفاقة في ميادين الإنجاز والريادة، وشاهدة على وطن لا يعرف طموحه حدوداً.

من جانبه، أكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين – "ضمان"، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، ويستحضر خلالها أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها القيم التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتها الوحدة والتلاحم والانتماء، مشيراً إلى أن العلم يظل رمزاً يعبر عن هوية الوطن ومسيرته وتطلعاته.

وقال الظاهري: "يرتفع علم الإمارات شاهداً على مسيرة وطن حول التحديات إلى فرص، والطموح إلى إنجازات يشهد لها العالم، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها؛ وفي هذا اليوم نستحضر بفخر ما تحقق منذ قيام الاتحاد، ونتطلع بثقة إلى مستقبل تواصل فيه الإمارات ترسيخ مكانتها وريادتها".

وأضاف: "نعتز في ضمان بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة الوطنية، ونجدد في يوم العلم التزامنا بالعمل بروح الفريق الواحد إسهاماً في رفعة الوطن وخدمة مجتمعه، ليظل علمنا خفاقاً عالياً رمزاً للعزة والكرامة".