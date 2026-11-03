"أبوظبي للصادرات": يوم العلم يجسد مسيرة حافلة بالإنجازات والطموحات

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، أن يوم العلم مناسبة وطنية نستلهم منها روح الاتحاد والعزيمة التي صنعت نهضة الإمارات، ورسخت مكانتها بين دول العالم تحت راية شامخة تجسد قوة وطن ووحدة شعب وثقة راسخة بالمستقبل.

وقال المنصوري، بهذه المناسبة، إن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة أرست دعائم اقتصاد وطني قوي وتنافسي، قادر على تحويل التحديات إلى فرص وفتحت آفاقاً واسعة أمام المؤسسات والشركات الإماراتية لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، بما يعكس قوة الإمارات الاقتصادية وثقلها المتنامي في حركة التجارة والاقتصاد العالمي.

وأضاف أن "أدكس" يجدد بهذه المناسبة التزامه بدعم التنويع الاقتصادي، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تُعزّز تنافسية الصادرات الإماراتية غير النفطية، وتمكّن الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، بما يرسّخ مكانة الإمارات شريكاً اقتصادياً موثوقاً عالمياً.