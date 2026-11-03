"وثائق الشارقة": العَلم الإماراتي راية وِحدة ومسيرة وطن

الشارقة في 3 نوفمبر / وام / أكّد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس دار الوثائق بالشارقة، أن يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والولاء والانتماء، ويعكس مسيرة وطنٍ تأسس على قيم الاتحاد والتلاحم والعزيمة حتى أصبح علم الإمارات رمزًا للسيادة والعزة والكرامة، وشاهدًا على مسيرة حافلة بالإنجازات التي سطّرها الآباء المؤسسون، وواصلت قيادتنا الرشيدة البناء عليها برؤية طموحة تستشرف المستقبل.

وقال إن الاحتفاء بيوم العلم هو احتفاء بتاريخ وطن وبراية اختزلت في ألوانها قصة اتحادٍ راسخ ومسيرة بناء ونهضة امتدت عبر الأجيال، فمنذ اللحظة التاريخية التي ارتفع فيها علم الإمارات لأول مرة، أصبح شاهدًا على محطات مفصلية في تاريخها الوطني ورمزًا لوحدة المصير والهدف وعنوانًا لما حققته الدولة من تقدم وريادة في مختلف الميادين.

وأضاف أنه انطلاقًا من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في صون التاريخ وحفظ الذاكرة الوطنية، تؤمن دار الوثائق في إمارة الشارقة بأن توثيق مسيرة الاتحاد ومنجزات الوطن مسؤولية وطنية وأمانة تاريخية تحفظ للأجيال محطات التأسيس والبناء، وتعزز قيمة علم الدولة باعتباره رمزًا لوحدتنا وهويتنا وسيادتنا ورايةً تجمع تحت ظلالها طموحات الأجيال وتطلعاتها.