"أديبك 2026" .. منصة لبناء الشراكات في قطاع الطاقة بالمنطقة العربية

أبوظبي في 3 نوفمبر /وام/ يوفر معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" منصة عالمية لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة بالمنطقة العربية، وبناء الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الإقليمية والدولية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتطوير المشاريع وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي، في ظل مشاركة واسعة لكبرى الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الطاقة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وقال حسين الطخاخ مدير العلاقات الاستراتيجية في شركة رواد القمة (RQC) لخدمات تشغيل وصيانة المصافي النفطية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، إن المعرض يمثل فرصة مهمة للالتقاء بالشركات العالمية والعربية، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وإقامة شراكات استراتيجية وتطويرية تدعم نمو الشركات وتوسع أعمالها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي تنظمه دولة الإمارات بنجاح باهر، ويجمع صناع القرار والشركات الرائدة في قطاع الطاقة، ويوفر بيئة مناسبة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء علاقات تجارية واستثمارية جديدة.

وأضاف أن شركة رواد القمة (RQC)، والتي تعد أول شركة عراقية خاصة تختص بإدارة وتشغيل وصيانة المصافي النفطية بشكل متكامل، تهدف من خلال مشاركتها في المعرض إلى استكشاف فرص استثمارية وشراكات جديدة في المنطقة العربية، إلى جانب إبراز إمكانات قطاع النفط والطاقة العراقي وتعزيز الثقة بقدراته وخبراته، مشيراً إلى أن الشركة تعد الأولى العاملة في مجال تشغيل وصيانة المصافي النفطية في العراق.

وأوضح أن الشركة تتولى حالياً تشغيل مصفاة كربلاء، التي تعد من أكبر المصافي في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، ونجحت في تحقيق طاقة إنتاجية تجاوزت 102%، مع استمرار العمليات التشغيلية دون توقف على مدار عامين متواصلين، اعتماداً على خبرات وكفاءات عراقية بالكامل.

وأكد أن المشاركة في "أديبك 2026" تمثل فرصة للتعريف بالخبرات العراقية المتراكمة في قطاع النفط، الذي يمتلك تاريخاً عريقاً يمتد إلى عام 1921، وإبراز قدرة الشركات والكفاءات العراقية على تشغيل وإدارة المنشآت النفطية وقطاع الطاقة بكفاءة، والمساهمة في تنفيذ المشاريع وتطويرها على المستويين الإقليمي والدولي.