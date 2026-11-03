مالية الشارقة : يوم العلم وحد القلوب تحت راية واحدة

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ قال الدكتور وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، في يوم العلم الإماراتي نستحضر المعاني العميقة التي يحملها علم دولتنا ذلك الرمز الذي وحّد القلوب قبل أن يجمع الإمارات تحت راية واحدة، وأصبح شاهداً على مسيرة وطن تأسس على الاتحاد والتلاحم والانتماء، ففي ألوانه تتجسد حكاية شعب آمن بوحدته وفي ارتفاعه تتجدد مشاعر الفخر بإرث الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم دولة قوية بهويتها راسخة بقيمها ومتماسكة بأبنائها.

من جانبه قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، إنه حين يرتفع علم الإمارات ترتفع معه طموحات أجيال تؤمن بأن المستقبل تصنعه الإرادة وأن الإنجازات العظيمة تبدأ بحلم يتحول إلى واقع بالعمل والعزيمة والإصرار، وفي يوم العلم نحتفي بوطن لم يكتفِ بصناعة نهضته بل جعل من التقدم والريادة أسلوب حياة، وفتح أمام أبنائه آفاقاً واسعة للإبداع والتميز، ليكونوا شركاء فاعلين في كتابة فصول جديدة من مسيرته الحضارية.

وأضاف أن أعظم ما يجسده هذا اليوم هو مسؤوليتنا تجاه الغد وإيماننا بأن ما تحقق من إنجازات ليس نهاية الطموح بل بداية لمساحات أرحب من العطاء والنجاح، فكل إنجاز يحققه أبناء الإمارات وكل بصمة يتركونها في ميادين العلم والمعرفة والابتكار تضيف إلى راية الوطن معنى جديداً للفخر، وفي هذه المناسبة نجدد العهد بأن نظل أوفياء لطموحات وطننا مخلصين في عطائنا مستلهمين من قيادتنا الرشيدة روح المبادرة والإصرار لتبقى الإمارات دائماً في مقدمة الأمم ويبقى علمها خفاقاً فوق قمم الإنجاز.