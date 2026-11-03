البرلمان العربي للطفل: يوم العلم يجسد وحدة الإمارات ويعزز قيم المسؤولية الوطنية

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بالإمارات، ويجسد معاني الوحدة والتلاحم والانتماء للهوية الوطنية، ويعكس ما يحمله علم الدولة من رمزية راسخة لمسيرة الاتحاد وما حققته الإمارات من تقدم ونهضة في مختلف المجالات.

وقال الباروت، إن هذه المناسبة تشكل محطة وطنية لتعزيز قيم الولاء والانتماء، وترسيخ المسؤولية الوطنية لدى الأجيال الصاعدة، وتحفيزهم على التمسك بقيم العلم والمعرفة والابتكار والإبداع، بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء مجتمع معرفي يجعل التعليم أساساً للتنمية المستدامة وصناعة المستقبل، مؤكداً أهمية غرس هذه المعاني في نفوس الأطفال والنشء وتنمية وعيهم بدورهم في بناء مستقبل مشرق للوطن والإسهام في تعزيز مكانته وحضوره على المستويين الإقليمي والدولي.