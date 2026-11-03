"غرفة الشارقة": يوم العلم مناسبة فخر بالاتحاد واعتزاز بمنجزات الوطن

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الاحتفال بيوم العلم يمثل مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء للدولة وقيادتها الحكيمة، وتستحضر جهود الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد ووضعوا أسس نهضة وطنية متكاملة لتغدو راية الإمارات رمزاً للعزة والكرامة والفخر بما تحقق من إنجازات رسخت مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.

وأشار بهذه المناسبة إلى أن مسيرة الإمارات وما حققته من إنجازات وتحولات نوعية في مختلف المجالات، تجسد نجاح الرؤية التي انطلق منها الاتحاد والقائمة على وحدة الإرادة وتكامل الجهود والإيمان بقدرة أبناء الوطن على صناعة المستقبل، مؤكداً أن هذه المسيرة تستند إلى إرث وطني راسخ تواصل الدولة من خلاله ترسيخ نهجها في التقدم والريادة وتعزيز حضورها المؤثر على الساحة الدولية، مضيفاً أن علم الإمارات سيبقى رمزاً خالداً لوحدة الوطن وعزته ورايةً تلتف حولها الأجيال اعتزازاً بالإرث الوطني وفخراً بالإنجازات وثقةً بالمستقبل.

من جانبه أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية راسخة تتجسد فيها أسمى معاني الولاء والانتماء للإمارات والقيادة الرشيدة، وتعكس وحدة الصف والتلاحم الوطني اللذين شكّلا أساس الاتحاد منذ تأسيسه، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تستحضر ما بذله الآباء المؤسسون من جهود وتضحيات في سبيل بناء وطن موحد أرسى دعائم نهضته على قيم الإخلاص والعمل المشترك، ومضى بثبات نحو ترسيخ مكانته وتعزيز حضوره في مختلف المجالات.

وقال إن الغرفة تواصل أداء دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة مجتمع الأعمال في التنمية، انطلاقاً من التزامها بترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً تنافسياً، وذلك عبر تنمية الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال وتهيئة الفرص التي تدعم نمو الأنشطة الاقتصادية وتوسّع آفاق التعاون والاستثمار، مشيراً إلى أن هذه الجهود تنسجم مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتعكس حرص غرفة الشارقة على الإسهام في تحقيق الأولويات التنموية للدولة ودعم تطلعاتها نحو مزيد من الإنجاز والازدهار تحت راية الاتحاد.