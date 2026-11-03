"استشاري الشارقة": يوم العلم يجسد وحدة الإمارات وتجديد العهد بمواصلة مسيرة الاتحاد

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكدت حليمة حميد العويس رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن احتفاء الدولة بيوم العلم في الثالث من نوفمبر من كل عام، يمثل محطة وطنية تتجلى فيها أسمى صور التلاحم بين القيادة والشعب، وتتجدد خلالها معاني الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، في ظل اتحاد راسخ جمع أبناء الإمارات على هدف واحد ومصير مشترك.

وأشارت إلى أن هذه المناسبة تستحضر ما تحقق للدولة منذ قيام الاتحاد من منجزات تنموية وحضارية وما أرسته من مكانة إقليمية ودولية، مؤكدة أن علم الإمارات يختصر حكاية وطن نهض بإرادة أبنائه ورؤية قيادته حتى أصبح نموذجاً في السيادة والوحدة الوطنية.

وأضافت أن مشهد رفع العلم في مختلف إمارات الدولة يعكس وحدة الصف ويجسد عمق الروابط التي تجمع أبناء الوطن، كما يمثل تجديداً للعهد بمواصلة مسيرة البناء والعطاء والتمسك بالقيم والمبادئ التي قامت عليها دولة الاتحاد.

من جانبه أكد راشد عبدالله بن هويدن نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن يوم العلم مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، تتجلى فيها أسمى معاني الولاء والانتماء، وتتجدد من خلالها مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن في مشهد يعكس وحدة المجتمع حول راية الدولة التي توحد أبناءها وتعبّر عن هويتهم الوطنية.

وأوضح أن يوم العلم يحمل رمزاً وطنياً عميقاً، فهو عنوان للسيادة والكرامة وشاهد على مسيرة دولة استطاعت أن تحقق إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وأن ترسخ حضورها بين دول العالم المتقدمة مستندة إلى رؤية تنموية تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

من جهتها قالت ميره خليفة المقرب الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إن يوم العلم يحمل مكانة وطنية رفيعة في وجدان أبناء الإمارات لما يجسده من معاني الوحدة والتلاحم والتكاتف بين القيادة والشعب، وما يرمز إليه من قوة اتحاد قامت دعائمه على رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين.

وأضافت أن هذه المناسبة تشكل محطة لتجديد الالتزام بخدمة الوطن وصون ما تحقق من مكتسبات وإنجازات وترسيخ القيم الأصيلة التي قام عليها الاتحاد والإسهام في مسيرته التنموية، بما يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدولة على الساحة العالمية بفضل إيمانها الراسخ بقدرات الإنسان ونهجها القائم على العمل الجاد والعطاء المتواصل.