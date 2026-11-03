"الشارقة الرقمية": يوم العلم يجسد قيم الاتحاد وتطلعات المستقبل

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ قال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، في يوم العلم نرفع راية الإمارات بفخر واعتزاز ونستلهم من قيم الاتحاد روح التعاون والعمل المشترك، مشيرا إلى أنه في الدائرة يتم تجسيد هذه القيم بتكامل الجهود لبناء حكومة أكثر كفاءة واستباقية وخدمات رقمية ترتقي بجودة حياة الإنسان وتواكب تطلعات المستقبل.

من جانبها قالت المهندسة لمياء الحصان الشامسي مدير دائرة الشارقة الرقمية، في يوم العلم نستحضر الروح الوطنية التي تجمعنا على هدف مشترك، وفي الدائرة يتم ترجمة هذه الروح إلى تكامل حكومي يعزز كفاءة الخدمات ويرتقي بجودة حياة المجتمع.