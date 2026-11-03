"التسجيل العقاري" بالشارقة: "يوم العلم" تجديدٌ للوفاء وثباتٌ على نهج البناء والتنمية المستدامة

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن يوم العلم يمثل محطة وطنية جامعة تجسد أسمى معاني العزة والكرامة والالتزام بالهوية الوطنية للدولة، ومناسبة نستحضر فيها ببالغ الفخر والاعتزاز المبادئ السامية والقيم الخالدة التي أرساها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتبقى راية الاتحاد عنواناً للمجد والكرامة.

وأضاف سعادته بهذه المناسبة، أن راية الإمارات باتت رمزاً عالمياً للتسامح والابتكار وصنع المستقبل، ودافعاً مستمراً لجميع فرق العمل والمؤسسات نحو تقديم الأفضل دائماً، مؤكداً أن العلم ليس مجرد رمز نراه خفاقاً في السماء، بل هو القوة الداعية للتميز الشامل والمحفز الأساسي لصون مكتسبات الاتحاد ودعم مسيرته الحضارية.

من جانبه أكد سعادة عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن رفع راية الدولة فوق كافة المؤسسات والميادين يجسد وحدتنا وتماسك بيتنا الإماراتي، ويعكس فخرنا بالمنجزات الاستثنائية التي تحققها الدولة في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.

وأوضح أن العلم ليس فقط دليلاً على السيادة والكرامة، بل هو رمزٌ متجدد للشغف والإصرار على استكمال مسيرة البناء ومرآة تعكس المكانة المرموقة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الإمارات في المحافل الدولية كنموذج في التنمية المستدامة والتطور الحضاري القائم على المعرفة والاستثمار في الإنسان.