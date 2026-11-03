المناطق الحرة بالشارقة: علم الإمارات رمز الوحدة الوطنية وعنوان العزة والفخر بإنجازات الاتحاد

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية تجسد عمق الولاء والانتماء للدولة وقيادتها الرشيدة، وتعكس وحدة أبناء الوطن والتفافهم حول راية الاتحاد التي أصبحت رمزاً للعزة والسيادة والفخر بالهوية الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تستحضر جهود الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الدولة على قيم الوحدة والتكاتف والعمل المشترك، ووضعوا الأسس الراسخة لوطن يواصل ترسيخ نهضته وتعزيز مقومات تقدمه وازدهاره.

وقال سعادة المزروعي، بهذه المناسبة، إن ما تشهده الدولة من تطور ونمو يعكس ثمرة العمل المشترك وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، تواصلان الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية بما يواكب تطلعات الدولة، ويترجم قيم الاتحاد إلى إنجازات تدعم مسيرتها التنموية تحت راية الوطن الذي يواصل بثقة صناعة مستقبله المزدهر.