وزير العدل: في يوم العلم نجدد أسمى معاني الولاء والإنتماء إلى قيادة الإمارات

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ قال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي، في يوم العلم نجدد أسمى معاني الولاء والانتماء إلى قيادة الدولة والاعتزاز براية الاتحاد التي توحّد تحت ظلها أبناء الإمارات على رؤية واحدة، فأصبحت رمزاً سيادياً لوحدتنا ولمسيرتنا المظفرة نحو المستقبل.

وأكد معاليه، بهذه المناسبة، أن علم الاتحاد الذي يجمعنا اليوم، يجسد إرثاً أصيلاً وقيمَ وحدة وولاء وانتماء، أرسى قواعدها الراسخة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتتجدد في نفوسنا أمانة المحافظة على المكتسبات، ومواصلة دروب البناء والنماء.

وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، واكبت هذه الراية صرحاً مؤسسياً راسخاً وإنجازات متواصلة جعلت من الإمارات نموذجاً يحتذى به في التنمية والاستقرار، وقد تجسّد ترسيخ سيادة القانون وتعزيز منظومة العدالة ركناً أصيلاً في هذه المسيرة، ترجمةً لنهج قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - التي تؤمن بأن صون الحقوق واستقرار المجتمع هما عماد التنمية المستدامة.

وقال، في هذه المناسبة الوطنية نؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة تطوير العمل القضائي والقانوني، ليبقى سنداً منيعاً لمسيرة الاتحاد، وخادماً للإنسان، وحافظاً لمكتسبات الوطن، ولتظل راية الإمارات خفاقة، وعنواناً للعزة والوحدة.