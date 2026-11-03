إكسبو الشارقة: يوم العلم يجسد مسيرة وطن اختار الريادة نهجاً والإنجاز لغةً لحضوره العالمي

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الاحتفال بيوم العلم يجسد عمق الانتماء والولاء للوطن ويعبر عن مكانة هذه الراية في وجدان أبناء الإمارات، باعتبارها رمزاً لعزة الدولة وكرامتها وشاهداً على مسيرة حافلة بالإنجازات التي رسخت حضورها ومكانتها على الساحة العالمية، مشيرا إلى أن العلم الإماراتي يجسد قيماً راسخة من العزم والطموح والتلاحم شكلت أساساً لمسيرة الإمارات نحو الريادة والتميز.

وقال سعادته، بهذه المناسبة، إن علم الإمارات عنوان لمسيرة وطن اختار أن تكون طموحاته بلا حدود، وأن يجعل من الإنجاز لغة حضوره في العالم، وفي يوم العلم نستحضر ما تحمله هذه الراية من معانٍ راسخة، ونجدد التزامنا بأن نكون على قدر ما تمثله من قيمة ومكانة عبر مواصلة العمل والارتقاء بالأداء وتعزيز حضور الدولة في مختلف المحافل الدولية، فرفعة العلم تنعكس في ما نحققه من إنجازات وفي قدرتنا على تحويل طموحات الوطن إلى واقع يليق بمكانته وتطلعاته.