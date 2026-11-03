المكتب الإقليمي للإيسيسكو: يوم العلم يجسد وحدة الإمارات ويؤكد مكانة العلم والمعرفة في مسيرتها

الشارقة في 3 نوفمبر / وام / أكد سعادة سالم عمر سالم مدير المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة تتجدد فيها معاني الوحدة والتلاحم والولاء والانتماء للدولة، ويعكس الاعتزاز بالهوية الوطنية والرمزية الراسخة لعلمها الذي يجسد مسيرة الاتحاد وما تحقق في ظله من إنجازات ونهضة شاملة.

وقال إن هذه المناسبة تحمل رسالة وطنية ملهمة للأجيال تستحضر رؤية القيادة الرشيدة والمؤسسين في بناء دولة جعلت العلم والمعرفة ركيزة أساسية للتنمية والتقدم، وتحفز على مواصلة مسيرة التعلم والإبداع والتميز، وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل الجاد في مختلف المجالات العلمية والثقافية، بما يسهم في رفعة الوطن وترسيخ حضوره بين دول العالم.

وأضاف أن يوم العلم يمثل فرصة لتأكيد أهمية المعرفة في بناء المجتمعات القوية وصناعة المستقبل، وترسيخ مسؤولية المؤسسات التعليمية والثقافية في تنمية الوعي لدى الأجيال، مشيراً إلى أن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، وأن الاستثمار في قدراتهم وطاقاتهم المعرفية والإبداعية هو أحد أهم مسارات مواصلة نهضة الإمارات وتحقيق تطلعاتها المستقبلية.