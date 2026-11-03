الإمارات للمزادات: علم الإمارات رمز العزة والفخر وشاهد على إنجازات الوطن ونهضته

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن يوم العلم يمثل محطة وطنية نستحضر فيها الرؤية التاريخية التي قامت عليها الإمارات والنهج الذي أرساه الآباء المؤسسون حين وحّدوا الإرادة وأرسوا دعائم دولة تستند إلى التكاتف والعمل المشترك وتضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتواصل بثبات تحقيق تطلعاتها نحو المستقبل.

وقال سعادته، بهذه المناسبة، إن يوم العلم يجدد مسؤولية المؤسسات الوطنية في مواكبة تطلعات الدولة والإسهام في تحقيق أولوياتها التنموية، مؤكداً أن الإمارات للمزادات تواصل تطوير أعمالها وفق نهج يقوم على الكفاءة والابتكار، بما يدعم مسيرة التنمية، ويعزز إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، انطلاقاً من الإيمان بأن خدمة الوطن مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود لترسيخ ما حققه الاتحاد، ومواصلة مسيرته نحو مزيد من التقدم والازدهار.