"شروق" : يوم العلم مناسبة نستلهم منها مسارنا نحو المستقبل

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ قال سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، في يوم العلم نبارك لدولة الإمارات وقادتها ومجتمعها بكل مكوناته هذه المناسبة الوطنية التي نحتفي بها كل عام لنستذكر ونحفظ منجزاتنا ونستلهم منها مسارنا نحو مستقبل يشهد المزيد من الازدهار والتقدم.

وأضاف سعادته بهذه المناسبة، إن "شروق" تنظر إلى الوطن بوصفه نموذجاً لكل نجاح وملهماً لكل مسيرة، وتسعى من خلال كل ما تقوم به أن تكون مساهمة فاعلة في ترسيخ الصورة الإيجابية التي استحقتها الدولة على المستويين المحلي والعالمي، مشيرا إلى أن بناء الوطن مهمة متواصلة لا تتوقف ومسار يشتمل على كل شيء بدءاً من تطوير المشهد الحضاري والاستثماري، وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات التنافسية في كافة المحافل الدولية، ونحن جميعاً مدينون للوطن في كل منجز يتحقق.