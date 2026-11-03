"الشارقة للتعليم الخاص": في يوم العلم نَرفعُ رايةَ الوطن ونرسّخُ بالتعليم قيمَ الانتماءِ

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكدت سعادة الدكتورة محدّثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم ، أن يوم العلم يجسّد وحدة الإمارات وتلاحم قيادتها وشعبها، ويجدّد مشاعر الفخر والولاء والانتماء إلى وطنٍ أرسى الآباء المؤسسون دعائم نهضته وتواصل قيادته الرشيدة مسيرة تقدّمه وازدهاره.

وقالت سعادتها، بهذه المناسبة: "حين نرفع علم الإمارات نستحضر مسيرة وطنٍ جعل الإنسان محور تنميته، والعلم والمعرفة أساساً لرفعته، ونجدّد عهدنا بأن نصون منجزاته ونُسهم في بناء مستقبله بالعمل والعطاء وتحمل هذه المناسبة رسالة تربوية عميقة تدعونا إلى تعريف أبنائنا وبناتنا بما تمثّله رايتنا من قيم الوحدة والسيادة والتضامن وما يرتبط بها من مسؤولية تجاه الوطن ومجتمعه".

وأضافت: نؤمن أن ترسيخ الهوية الوطنية يبدأ منذ السنوات الأولى، وينمو في بيئة تعليمية تصل الأجيال بتاريخ وطنها، وتُنمّي اعتزازها بثقافته وقيمه، وتمنحها المعرفة والقدرة على خدمة مستقبله، وللمعلّم دور محوري في غرس هذه المعاني بقدوته وما يقدّمه من تجارب تعلّم تجعل الانتماء ممارسة يومية تتجلّى في الاجتهاد والتعاون واحترام الآخرين والمحافظة على مكتسبات الوطن.