الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤجل كأس آسيا 2027

كوالالمبور في 3 نوفمبر/ وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم عبر موقعه الرسمي، تأجيل إقامة نهائيات كأس آسيا السعودية 2027، لتقام خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً بين 7 يناير و5 فبراير 2027.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، في بيان، أن القرار جاء عقب مشاورات موسعة وتنسيق وثيق مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027، والاتحاد السعودي لكرة القدم، واعتماد لجنة تنظيم كأس آسيا.

وأضاف أن هذه الظروف الاستثنائية أثرت في إمكانية تنظيم البطولة وفق الجدول الزمني الأصلي، ما استدعى تأجيلها بما يخدم مصالح جميع المنتخبات المشاركة، والمسؤولين، والجماهير، وسائر الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الموعد الجديد سيُرفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاعتماده.

وأشاد الاتحاد الآسيوي، بالتزام الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة بتنظيم بطولة ترتقي إلى أعلى المستويات للاعبين والجماهير في القارة، مؤكداً مواصلة العمل مع اللجنة المنظمة والاتحادات الوطنية المشاركة، والشركاء التجاريين والإعلاميين، وجميع الجهات ذات الصلة، لضمان تنظيم بطولة تواكب المكانة المرموقة لكأس آسيا، مع الحد من آثار قرار التأجيل.