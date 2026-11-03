"البيئة والمحميات الطبيعية" بالشارقة: يوم العلم يجسد معاني الانتماء و الاعتزاز بالوطن

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكدت سعادة عائشة راشد ديماس رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن يوم العلم الإماراتي يمثل مناسبة وطنية راسخة تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء والاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة، وتعكس قيم الوحدة والتلاحم التي أرساها الآباء المؤسسون لتبقى راية الإمارات رمزاً للعزة والسيادة، وشاهداً على مسيرة وطن استطاع أن يحوّل الطموحات إلى إنجازات ويواصل بثقة رسم ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة.

وقالت سعادتها، بهذه المناسبة، إن يوم العلم يحمل في وجدان كل إماراتي دلالات وطنية، فهو ليس مجرد مناسبة نرفع فيها راية الوطن، بل محطة نجدد فيها العهد على صون مكتسبات الاتحاد والتمسك بالقيم والمبادئ التي قامت عليها دولتنا، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية بروح المسؤولية والعمل المشترك، مؤكدة أنه تحت هذا العلم سطّرت الإمارات قصة استثنائية في الوحدة والإنجاز ورسخت مكانتها نموذجاً عالمياً في الطموح والتقدم واستشراف المستقبل.