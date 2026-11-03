"شؤون البلديات" بالشارقة: يوم العلم يجسد وحدة الوطن ورسوخ قيم الاتحاد والانتماء

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة سلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، أن يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز براية الوطن باعتبارها رمزاً للوحدة والسيادة والهوية الوطنية، وتجسيداً لمسيرة الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لتواصل الإمارات تحت ظلها مسيرة البناء والتقدم والازدهار.

وأوضح سعادته بهذه المناسبة، أن الاحتفاء بيوم العلم يعكس عمق التلاحم بين القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، ويجسد ما تتمتع به الدولة من وحدة وطنية راسخة أسهمت في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار والتعايش، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تحمل في مضامينها قيماً وطنية سامية، وتؤكد مسؤولية الجميع في المحافظة على المكتسبات الوطنية ومواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

من جانبه أكد الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات بالشارقة، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية راسخة تتجسد فيها مشاعر الفخر والانتماء والولاء للإمارات، نستحضر فيها مسيرة الاتحاد وما أرسته من قيم ومبادئ أسهمت في بناء دولة راسخة المكانة وأطلقت مسيرة متواصلة من الإنجاز والتنمية والريادة.

وأوضح أن رفع علم الإمارات في مختلف المؤسسات والمباني في وقت واحد يجسد وحدة الوطن وتلاحم أبنائه وتكامل مؤسساته، ويعكس ما تحمله الراية من رمزية وطنية راسخة تحفز على مواصلة العمل والعطاء والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات بما يعزز مسيرة التطوير والتميز في مختلف المجالات.

وأشار القاسمي إلى أن دائرة شؤون البلديات بالتعاون مع المجالس البلدية وبلديات مدن الإمارة كافة تواصل جهودها في تطوير منظومة العمل البلدي والارتقاء بجودة الخدمات الحضرية والبنية التحتية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويدعم توجهات إمارة الشارقة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات.