علي الكعبي: علم الإمارات شاهد على مسيرة وطنٍ لا تحده الطموحات

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام/ أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية نستحضر فيها عظمة القرار التاريخي الذي وحد الإرادات والمصائر تحت راية واحدة، وأسس لدولة جعلت من اتحادها مصدر قوتها، ومن سيادتها عنوان عزتها، ومن الإنسان أساس نهضتها، مشيراً إلى أن علم الإمارات يعد تعبيراً عن هوية وطنية راسخة، ومسؤولية تتوارثها الأجيال، وشاهداً على مسيرة استثنائية انتقلت فيها الإمارات من حلم الاتحاد إلى دولة رائدة تصنع الإنجازات، وتشارك في رسم ملامح المستقبل.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة يوم العلم: نستحضر في هذا اليوم إرثاً وطنياً عظيماً أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين أدركوا أن قوة الوطن تُبنى بما يجمع أبناءه من قيم، وما يوحد تطلعاتهم من أهداف، وما يحملونه من إيمان بمستقبلهم المشترك، وتواصل الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ترسيخ هذا النهج، برؤية تجعل من الإنسان محوراً للتنمية، ومن تماسك الأسرة والمجتمع ضمانة لاستمرار المكتسبات، ومن العمل والإنجاز مسؤولية وطنية لا تتوقف عند حدود الحاضر.

وأوضح أن يوم العلم يجسد عمق العلاقة بين الإنسان الإماراتي ووطنه، ويؤكد أن الاتحاد كان بداية لمشروع وطني متجدد، تتعاقب الأجيال على حمل رسالته وتعزيز مكتسباته، مشيراً إلى أن ما حققته الدولة من مكانة مرموقة يعد ثمرة قيادة حكيمة آمنت بقدرات الإنسان، وشعب جعل من الإخلاص والعمل والعطاء نهجاً ثابتاً.

وتابع معاليه: "مسؤوليتنا اليوم تتمثل في أن نضيف إلى هذا الإرث ما يليق بعظمة الوطن وطموحات قيادته، وأن نرسخ في نفوس أبنائنا الاعتزاز بهويتهم والوعي بمسؤولياتهم تجاه وطنهم، ليظل علم الإمارات شاهداً على وطنٍ لا يتوقف عند إنجاز، ولا تحده طموحات، ولا ينفصل فيه الاعتزاز بالماضي عن صناعة المستقبل".