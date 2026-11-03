مدير عام "التنمية الأسرية": علم الإمارات يحمل قصة اتحادٍ راسخ آمن مؤسسوه بوحدة المصير

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / أكدت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن يوم العلم مناسبة وطنية نجدد فيها الوفاء للإمارات وقيادتها الرشيدة، ونعبّر عن اعتزازنا برايةٍ تجمعنا على محبة الوطن، وتوحد تطلعاتنا إلى مستقبله، مشيرةً إلى أن علم الإمارات يحمل قصة اتحادٍ راسخ، آمن مؤسسوه بوحدة المصير، وأخلص أبناؤه في حمل رسالته، فارتفعت رايته بإنجازاتٍ جعلت الإمارات نموذجاً في التنمية والريادة.

وأضافت أن هذه المناسبة تجسّد عمق العلاقة بين قيادةٍ جعلت الإنسان محور رؤيتها، وشعبٍ يترجم ولاءه عملاً وعطاءً، ليبقى الوطن عزيزاً، وعلمه عالياً، ومنجزه ممتداً إلى الأجيال.

وقالت سعادتها في تصريح بمناسبة يوم العلم:" نرفع في هذا اليوم راية الإمارات بقلوبٍ يملؤها الامتنان، ونفوسٍ تعتز بالانتماء، وعزائم لا تعرف إلا الوفاء والعطاء، مستحضرين إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين غرسوا في أرض الإمارات بذور الوحدة، وأرسوا دعائم دولةٍ أصبح الاتحاد فيها نهج حياة، والتلاحم فيها مصدر قوة، وخدمة الإنسان فيها أسمى رسالة".

وتابعت:" واليوم، نمضي خلف قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بكل محبة وولاء، واعتزاز ووفاء، مستلهمين من حكمته السديدة الثقة بالمستقبل، ومن رؤيته العزم على الإنجاز، ومن عطائه معنى أن يكون الوطن أولاً، وأن يبقى الإنسان دائماً في قلب مسيرته ".

وأضافت سعادتها أن علم الإمارات يجسّد عهداً راسخاً يتجدد في وجدان أبناء الإمارات؛ بأن يصونوا وطنهم بقيمهم، ويرفعوا شأنه بعملهم، ويترجموا محبتهم إلى إنجازٍ يليق به، مؤكدةً أن الأسرة الإماراتية هي الحاضنة الأولى لهذا العهد، ففيها تنمو محبة الوطن، ويترسخ الوعي بأن الانتماء مسؤولية، والوفاء مواقف، والعطاء شرف.

وأشارت إلى أن ما تنعم به الإمارات من أمنٍ وعزٍ واستقرار، هو ثمرة رؤية قيادةٍ أخلصت لشعبها، وجهود أجيالٍ أوفت لوطنها، وأمانةٌ نحملها بإخلاص إلى أجيال المستقبل، لتبقى رايتنا عاليةً بوطنٍ نعتز بماضيه، ونفخر بحاضره، ونصنع مستقبله بولاءٍ راسخ وعطاءٍ متجدد.