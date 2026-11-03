"اقتصادية الشارقة": علم الإمارات رمز تلاحمنا وتكاتفنا لرفعة الوطن

الشارقة في 3 نوفمبر / وام / قال سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن يوم العلم الإماراتي مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، ونستحضر من خلالها مسيرة الاتحاد المباركة وما حققته الدولة من إنجازات وريادة في مختلف المجالات، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا التي جعلت من العلم رمزاً للعزة والوحدة والطموح.

وأضاف بهذه المناسبة، أن علم الإمارات ليس مجرد راية نرفعها بل هو عنوان لهويتنا الوطنية، ورمز لقيم الاتحاد والتلاحم والتكاتف، ودافع لمواصلة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتعزيز مكانته وتنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال إن الدائرة تجدد التزامها بمواصلة العمل على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والابتكار، بما يواكب تطلعات إمارة الشارقة ورؤيتها التنموية ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.