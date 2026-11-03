"ألف للتعليم" توفر حلولاً لأكثر من 250 ألف طالب في طاجيكستان

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أعلنت "ألف للتعليم"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن شراكة مع "Soro AI Limited" لتوفير حلول تعليمية متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأكثر من 250 ألف طالب جديد في طاجيكستان، في خطوة تمهد لنشر هذه الحلول في أربع دول آسيوية أخرى هي قيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان.

وتقوم الشراكة، التي تم الإعلان عنها على هامش مؤتمر "AICONF" الذي انعقد في دوشنبه، طاجيكستان، خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر الماضي، على تكامل حقيقي بين خبرة "ألف للتعليم" في التربية المتخصصة عبر منصة "مسارات ألف" في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وبين قدرة Soro AI في تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي باللغات المحلية للدولة المعنية، وفهمها العميق للمناهج الوطنية، بما يُتيح تجارب تعليمية مُصمَّمة خصيصاً لتعكس مستويات الطلاب واحتياجات كل بيئة تعليمية.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة "ألف للتعليم"، إن التوسّع الفعلي في التعليم لا يُبنى بنقل النماذج بشكل حرفي، بل بفهم كيف يتعلّم الطالب في كل بيئة على حدة، وما يحتاجه المعلم، وكيف يمكن تكييف الحلول مع كل منظومة تربوية، وهذا ما تجسده الشراكة مع Soro AI عبر وضع خبرة "ألف للتعليم" في التعلّم الشخصي إلى جانب شريك يعرف لغة المجتمع وأولوياته التعليمية، مؤكداً أنها خطوة جوهرية في المسيرة الدولية لشركته.

وتنطلق الشراكة بمرحلة تجريبية في طاجيكستان، تستهدف طلاب الصف الحادي عشر في مدارس حكومية مختارة، بحلول يناير 2027.

وستوفّر "مسارات ألف" في هذه المرحلة محتوى اللغة الإنجليزية المُوائِم لمستويات الطلاب، بما يُعزّز الحصة الدراسية دون أن يتعارض معها، على أن تُقيَّم النتائج بناءً على مؤشرات المشاركة والتقدّم الأكاديمي وملاحظات المعلمين، لتكون أساس المرحلة التالية من التوسّع.

وقال عزيزجون عظيمي، مدير "Soro AI Limited"، إنه تم تركيز الجهود في طاجيكستان على إتاحة الذكاء الاصطناعي للمدارس في مختلف أنحاء البلاد وتوظيفه بما يلبي احتياجاتها، وفق نموذج قابل للتطبيق عالمياً، لافتاً إلى أن الشراكة مع ألف للتعليم ستتيح توسيع نطاق رؤية سورو الرامية إلى تمكين كل طفل من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

وأضاف:"نسعى معاً إلى تطوير حلول في آسيا الوسطى تراعي الأولويات التعليمية المحلية، وتدعم المعلمين داخل الصفوف الدراسية، وتساعد الطلبة على تعزيز معارفهم ومهاراتهم".

وتتطلّع الشركتان إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل الرياضيات والعلوم بحلول سبتمبر 2027، مع تكييف المحتوى وفق المناهج والأولويات التعليمية لكل سوق.