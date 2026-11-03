شرطة الشارقة: في يوم العلم توحّدت إرادتنا وارتفعت طموحاتنا

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ قال الفريق عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، نحتفي في الثالث من نوفمبر بيوم العلم رمز سيادتنا ووحدتنا وراية المجد التي تحمل حكاية وطن آمن بقيادته واعتزّ بهويته ومضى بثقة نحو رفعته.

وأضاف، بهذه المناسبة: "حين نرفع علمنا نستحضر رؤية الآباء المؤسسين، الذين جمعوا الصفّ وأرسوا دعائم الاتحاد، ونعتزّ بمسيرةٍ تواصل فيها قيادتنا الرشيدة إعلاء مكانة الإمارات بين الأمم، وفي ألوانه نقرأ تاريخاً من البذل والإنجاز ونرى مستقبلاً تتّسع آفاقه بعزيمة أبنائه وقدرتهم على الإبداع والتفوّق".

وتابع: "في القيادة العامة لشرطة الشارقة نجدّد عهد الولاء للوطن وقيادته، ونؤكد أن الاعتزاز بالعَلَم مسؤولية نؤدّيها بإتقان الواجب وصون الحقوق وحماية المجتمع، وسيبقى إخلاصنا لهذه الرسالة حافزاً لمزيد من اليقظة والجاهزية وفاءً لوطنٍ منحنا الفخر بالانتماء إليه".