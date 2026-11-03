شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة: يوم العلم يجسد وحدة أبناء الإمارات واعتزازهم براية الاتحاد

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة تتجسد فيها أسمى معاني الولاء والانتماء للدولة وقيادتها الرشيدة، ويعبر عن وحدة أبناء الوطن والتفافهم حول راية الاتحاد التي أصبحت رمزاً للعزة والسيادة والفخر بالهوية الوطنية، مشيراً إلى أن علم الإمارات يحمل دلالات وطنية راسخة تستحضر مسيرة الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وتعكس قوة الاتحاد وما حققته الدولة من إنجازات رسخت مكانتها وعززت مسيرتها نحو المستقبل.

وأضاف، بهذه المناسبة، أن الاحتفاء بيوم العلم يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، ويؤكد حرص أبناء الإمارات على مواصلة العمل بإخلاص ومسؤولية، والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة وصون مكتسباتها، كما يجسد العلم وحدة الهدف والإرادة في مواصلة مسيرة التنمية، ويظل رمزاً جامعاً تتوحد حوله القلوب والجهود تعبيراً عن الانتماء إلى وطن يواصل مسيرته بثقة وطموح.