"الإمارات لإدارة حقوق النسخ" :العَلَم الإماراتي رايةُ وطنٍ يكتب مستقبله بإبداعات أبنائه وطاقاتهم

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ قالت مجد الشحّي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، إن يوم العَلَم يجسّد الاعتزاز بوطن تعلو مكانته بما يقدّمه أبناؤه من عطاءات فكرية وإبداعية، مؤكدةً أن ما ينتجه المبدعون من فكرٍ ومعرفةٍ وفن يشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، ويسهم في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز حضور الإمارات على خارطة الإبداع.

وأضافت، بهذه المناسبة: "تتجه الأنظار في هذا اليوم إلى العَلَم، وتعيدنا دلالته إلى الإنسان الذي يرفع مكانة وطنه كل يوم بعلمٍ يعلّمه، وفكرةٍ يطوّرها، وإبداعٍ يضيفه إلى حياة المجتمع، ومن هذه الإسهامات تتشكل صورة الإمارات التي نعتز بها؛ صورة وطنٍ يواصل كتابة مستقبله بثقة، مستنداً إلى طاقات أبنائه وإبداعاتهم".

وأوضحت أن جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ تعمل على أن تُحفظ للمبدع صلته بنتاجه، وأن يبقى اسمه وحقه حاضرين كلما وصل عمله إلى الآخرين، مشيرة إلى أن حماية الحقوق تصون قيمة الجهد الإبداعي، وتمنح المعرفة فرصةً أكبر للتداول والنمو، وتدعم بيئةً يثق فيها المبدع بأن أثره سيبقى محفوظاً ومرتبطاً بمن أبدعه، لافتة إلى أنه في يوم العَلَم، يتم الاحتفاء بوطنٍ يزدهر بعقول أبنائه، وبكل بصمةٍ تُضاف إلى مسيرته.