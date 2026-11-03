رئيس المحكمة الاتحادية العليا: يوم العلم مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز براية الاتحاد

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ قال معالي محمد حمد البادي الظاهري رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلوب أبناء الإمارات، تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز براية الاتحاد التي توحدت تحتها الإرادة، واجتمعت حولها القلوب، وانطلقت في ظلها مسيرة وطنية استثنائية أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، على قيم الوحدة والتلاحم والتضامن، حتى غدت الإمارات نموذجًا راسخًا في الاستقرار والتنمية والازدهار.

وأضاف معاليه، بهذه المناسبة: "إننا في هذه المناسبة نستحضر بكل تقدير واعتزاز ما تحقق لوطننا من مكتسبات وإنجازات، وما يشهده من تقدم متواصل في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين يواصلون مسيرة البناء على النهج الذي اختطه الآباء المؤسسون، مستلهمين من قيم الاتحاد قوة الوطن ووحدة أبنائه وتطلعاتهم نحو المستقبل".

وأضاف: "في يوم العلم، نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد اعتزازنا بالانتماء إلى هذا الوطن، والالتزام بالمحافظة على مكتسباته وصون قيمه ومبادئه الراسخة، ليبقى علم الإمارات شامخًا في سماء المجد والعزة، ورمزًا لوطن يفخر بتاريخه، ويعتز بحاضره، ويمضي بثقة نحو مستقبله".