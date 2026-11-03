وكيل وزارة العدل: يوم العلم مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ قال سعادة مبارك علي عبدالله النيادي وكيل وزارة العدل، إن يوم العلم يُمثّل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة، ونُعلي من خلالها راية الاتحاد التي تمثل رمز السيادة والوحدة والتلاحم الوطني، وتجسد القيم والمبادئ التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها، وما تحمله من معانٍ سامية للولاء والانتماء والعطاء والإخلاص للوطن.

وأضاف:" في هذه المناسبة العزيزة، نستحضر بكل فخر وعرفان الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين أرسوا دعائم اتحادٍ راسخٍ أصبح نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار والتقدم، ووضعوا الإنسان في صلب مشروع وطني استثنائي آمن بالمستقبل وصنع فرصه".

وقال سعادته، بهذه المناسبة، إن دولة الإمارات تواصل اليوم، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مسيرتها الظافرة بثقة واقتدار نحو آفاق أرحب من الريادة والتنافسية والتميز، مستندةً إلى رؤية طموحة ونهجٍ استشرافي جعلها في مصاف الدول الأكثر تقدماً وتأثيراً على المستوى العالمي.

وأكد أن علم دولة الإمارات يجسد قصة وطنٍ وحّد الطاقات والإمكانات، وحوّل الطموحات إلى إنجازات، ورسّخ نموذجاً تنموياً رائداً يقوم على الابتكار والكفاءة والاستدامة، حتى أصبح رمزاً لما حققته الدولة من مكتسبات حضارية وإنجازات نوعية في مختلف المجالات، وعنواناً لوحدة شعبها والتفافه حول قيادته وقيمه الوطنية الأصيلة.

وأضاف :" وإذ نحتفي بيوم العلم، فإننا نجدد عهد الوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل والعطاء بروح الاتحاد والمسؤولية الوطنية، والإسهام في تعزيز مكتسبات الدولة وترسيخ ريادتها وصناعة مستقبلها المشرق، ونسأل الله أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن تبقى رايتها خفاقةً عاليةً في ميادين المجد والإنجاز، ورمزاً للوحدة والعزة، وشاهداً على مسيرة وطنٍ لا يعرف إلا التقدم، ولا يرى في المستقبل إلا مزيداً من التميز والريادة".