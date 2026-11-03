مكتب المؤسس: يوم العلم يجسد قيم الاتحاد والانتماء ويجدد العهد على صون إرث المؤسس

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكدت سعادة ريم يوسف الشمري، المدير العام لمكتب المؤسس، أن يوم العلم الإماراتي مناسبة وطنية تجسد معاني العزة والوحدة والانتماء، وتعكس الاعتزاز براية الإمارات، التي تروي مسيرة وطن تأسس على القيم والمبادئ الراسخة التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت سعادتها، في تصريح بمناسبة يوم العلم، إن علم الإمارات سيظل رمزاً للاتحاد والسيادة والانتماء، وشاهداً على ما حققته الدولة من إنجازات، وما تتطلع إليه من طموحات تفتح آفاقاً أرحب لمستقبلها.

وأضافت أن مكتب المؤسس يستحضر في هذه المناسبة رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي جعل من الاتحاد أساساً لبناء الوطن، ويستلهم من نهجه مسؤولية صون إرثه الوطني والإنساني، ونقل قيمه ومبادئه إلى الأجيال القادمة، لتبقى حاضرة في وجدانهم وراسخة في وعيهم، وتعزز معاني الانتماء والولاء والمسؤولية تجاه الوطن.

وأكدت سعادتها أن يوم العلم يمثل مناسبة لتجديد العهد على مواصلة العمل بإخلاص للحفاظ على إرث المؤسس، والاعتزاز بالهوية الوطنية، وترسيخ القيم التي قامت عليها دولة الإمارات، لتظل رايتها شامخة، وتواصل مسيرة البناء والتقدم في ظل قيادتها الرشيدة.