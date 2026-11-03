"سينكو" الكورية تستعرض أحدث تقنيات الكشف عن الغازات خلال "أديبك 2026"

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ استعرضت شركة "سينكو - SENKO" الكورية الجنوبية، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، أحدث تقنياتها وأجهزتها المتخصصة في الكشف عن الغازات، بما في ذلك حلول رصد المركبات العضوية المتطايرة، وأجهزة الكشف المتعدد عن الغازات، وتقنيات الفحص في المواقع النائية، وذلك في إطار جهودها لتطوير حلول تقنية تلبي متطلبات السلامة في المنشآت والعمليات الصناعية.

وقال دونغهان كيم، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/، إن من أبرز المنتجات التي تستعرضها الشركة جهاز "MGT-MAX"، الذي يتيح الكشف عن 6 غازات كحد أقصى في الوقت نفسه، من بين أكثر من 37 نوعاً من الغازات ضمن خيارات الكشف المتاحة، ويعمل من دون مضخة، فيما يوفر نظام "Pump EX" إمكانية استخدام الجهاز لفحص الغازات في المواقع البعيدة التي يصعب الوصول إليها، بما يسهل عمليات الكشف والرصد الميداني.

وأضاف أن الشركة تقدم جهاز "MGT-P" المزود بمضخة مدمجة، والذي يتيح بدوره الكشف عن 6 غازات كحد أقصى من بين مجموعة تضم أكثر من 37 نوعاً من الغازات، إلى جانب جهاز "DO-TRACER" المخصص للكشف عن غازين، والمتاح بأكثر من 20 تركيبة مختلفة، فضلاً عن أجهزة متخصصة في رصد المركبات العضوية المتطايرة "VOC".

وأوضح أن منتجات الشركة تعتمد على تقنيات الاتصال عبر البلوتوث والأشعة تحت الحمراء "IR Link"، بما يتيح ربط الأجهزة بأجهزة الكمبيوتر والاستفادة من أنظمة تسجيل البيانات "Data Logging"، لمتابعة بيانات التشغيل وتسهيل عمليات الصيانة والاطلاع على الحالة الفنية للأجهزة، مشيراً إلى أن هذه الحلول الرقمية تندرج ضمن جهود الشركة لتطوير منتجاتها، التي تشمل أيضاً تصميم وتصنيع أجهزة مخصصة وفق احتياجات العملاء ومتطلبات المشاريع.

وعلى صعيد أعمالها في دولة الإمارات، أكد أن الشركة سجلت منتجاتها لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وتورد حالياً أجهزة كشف الغازات بصورة رئيسية لاستخدامها على متن سفنها، كما زودت مؤخراً شركة "جالفا - GALFA" بمنتجات لصالح أحد المشاريع، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على توسيع نطاق أعمالها في السوق الإماراتية.