رئيس الدولة يرفع علم الإمارات بمشاركة 55 متميزاً وموهوباً من مختلف القطاعات يمثلون عدد سنوات الاتحاد

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم علم دولة الإمارات على سارية قصر الحصن في أبوظبي، احتفاء بمناسبة "يوم العلم" واعتزازاً برمز الوحدة والسيادة وما يمثله من معاني الفخر والعزة تحت رايته

وشارك في مراسم رفع العلم الذي رافقه عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، 55 متميزاً وموهوباً من مختلف القطاعات في الدولة يمثلون عدد سنوات الاتحاد ، وذلك تعبيراً عن اعتزاز القيادة بهم والحرص على تأصيل التميز ودعم العقول المبدعة، انطلاقاً من الإيمان بأهمية دورهم في مسيرة تطور الوطن ونهضته وتعزيز مكتسباته ومواكبة متطلبات المستقبل كونهم محركاً رئيساً للتنمية وضمان استدامتها عبر الأجيال

وقال سموه بهذه المناسبة : "في يوم العلم، تشرفت برفع علم دولة الإمارات الشامخ في قصر الحصن بمشاركة خمسة وخمسين من المتميزين والموهوبين من قطاعات مختلفة يمثلون عدد سنوات الاتحاد، احتفاءً بمسيرة وطن وضع أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام، رحمهم الله، مشيراً سموه إلى أن أبناء الوطن يواصلون كتابة فصول قصته الملهمة وقيادة مسيرته الطموحة نحو المستقبل".

وقال سموه : " إن أبناءنا أغلى ما نملك وهم مصدر قوة دولة الإمارات وعزها وازدهارها".

وأعرب المشاركون في المراسم عن سعادتهم واعتزازهم بمشاركتهم سموه في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

والتقطت لسموه والمجموعة المشاركة في المراسم الصور الجماعية احتفاء بهذه المناسبة الوطنية.