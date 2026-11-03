النائب العام للاتحاد: علم الإمارات شاهد على وحدة وطن وعزيمة شعب وحكمة قيادة

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ قال معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، إنه في يوم العلم، نرفع راية الإمارات اعتزازاً بوطن صنع من وحدته قوة، ومن طموحه إنجازاً، ومن قيمه الراسخة أساساً لمسيرة حضارية أصبحت نموذجاً في البناء والتقدم، مشيراً إلى أن العلم ليس مجرد رمز نحتفي به، بل عنوان لسيادة دولة، وكرامة شعب، وإرث وطني عظيم أرسى دعائمه الآباء المؤسسون، وتواصل قيادتنا الرشيدة مسيرته برؤية تستشرف المستقبل وتصون مكتسبات الاتحاد.

وأضاف معاليه، بهذه المناسبة، أن احتفاءنا بعلم الإمارات هو احتفاء بما يجمعنا تحت رايته من قيم الانتماء والمسؤولية والعمل المخلص، وتجديد للعزم على أن تبقى مؤسساتنا الوطنية حصناً لمنجزات الدولة، وسنداً لمسيرتها، وضمانةً لاستقرارها وازدهارها، مشيراً إلى أننا في النيابة العامة، نستمد من هذه المناسبة دافعاً متجدداً للوفاء بأمانة المسؤولية، وصون الحقوق، وترسيخ العدالة وسيادة القانون، إيماناً بأن قوة الأوطان لا تُقاس بمنجزاتها فحسب، بل بقدرتها على حماية تلك المنجزات، وإرساء العدل، وتعزيز الثقة بمؤسساتها.

وأكد أن علم الإمارات سيظل شامخاً وشاهداً على وحدة وطن، وعزيمة شعب، وحكمة قيادة، ورمزاً لمسيرة لا تتوقف عند ما تحقق من إنجازات، بل تمضي بثقة نحو مستقبل أكثر رفعة وازدهاراً.