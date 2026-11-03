حميد بن عمار: علم الإمارات يحمل قصة وطن توحدت إرادة أبنائه على بناء دولة قوية ومتماسكة

عجمان في 3 نوفمبر/ وام/ قال الشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، إن يوم العلم مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء للإمارات، ويستحضر فيها أبناء الوطن ما تمثله راية الاتحاد من وحدة راسخة ومسيرة حافلة بالإنجازات، قامت على رؤية قيادة آمنت بالإنسان، وجعلت من العمل والعزيمة والإخلاص ركائز لبناء وطن يواصل تقدمه بثقة نحو المستقبل.

وأضاف الشيخ حميد بن عمار النعيمي، بمناسبة يوم العلم، إن علم الإمارات يحمل في رمزيته قصة وطن توحدت إرادة أبنائه على بناء دولة قوية ومتماسكة، مستندة إلى إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم الاتحاد على قيم التسامح والعمل والعطاء، ووضعوا أسسا راسخة لمسيرة تنموية جعلت الإنسان محور التقدم وغايته.

وأوضح أن الاحتفاء بالعلم لا يقتصر على التعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز، بل يجسد مسؤولية وطنية تتطلب من الجميع مواصلة العمل بإخلاص، والالتزام بالقيم التي قام عليها الاتحاد، والإسهام في حماية مكتسبات الوطن وتعزيز منجزاته، مؤكداً أن كل جهد مخلص في موقع العمل، وكل مبادرة نافعة للمجتمع، وكل إنجاز يضيف إلى مسيرة الدولة، يمثل تعبيراً صادقاً عن الوفاء لراية الإمارات، مشيرا إلى أن يوم العلم مناسبة لتعميق ارتباط الأجيال الجديدة برموزها الوطنية، وتعريفها بالجهود التي أسهمت في بناء الدولة، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.

وأكد الشيخ حميد بن عمار النعيمي، أن علم الإمارات سيظل رمزا لوحدة الوطن وعزيمة أبنائه وتطلعاتهم نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً، داعيا الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويرفع رايتها عالية بالعز والإنجاز.