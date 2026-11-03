خالد بن زايد: يوم العلم الإماراتي يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والولاء والانتماء

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ قال سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، إن يوم العلم الإماراتي يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والولاء والانتماء، ويعكس مسيرة وطنٍ أرسى نهضته على قيم الاتحاد والعطاء، وجعل من الإنسان محوراً للتنمية وركيزةً لصناعة المستقبل.

وأضاف سموه، في كلمة بمناسبة "يوم العلم"، إن راية الإمارات تحمل قصة وطنٍ آمن بقدرات أبنائه، وجعل من التمكين وتكافؤ الفرص نهجاً راسخاً، ليكون أصحاب الهمم شركاء فاعلين في مسيرة البناء والإنجاز، يسهمون بطاقاتهم وإمكاناتهم في تقدم الوطن وازدهاره.

وتابع سموه :" في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل والعطاء، لتبقى راية الإمارات خفاقةً بالعزة والمجد والإنجاز ، حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها، وأدام عليها الأمن والاستقرار والازدهار".