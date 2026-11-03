رئيس الدولة يستقبل وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معالي كاتارينا رايشه وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ونقلت معاليها، في بداية اللقاء، إلى سموه تحيات فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي فريدريش ميرتس مستشار ألمانيا، وتمنياتهما لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وتطرق اللقاء إلى مسارات التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا، وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تمثل أولويات تنموية في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.