نائب حاكم أم القيوين: علم الإمارات يحتل مكانة راسخة في وجدان أبناء الوطن

أم القيوين في 3 نوفمبر/ وام/ رفع سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، اليوم علم الدولة في حديقة الخور بأم القيوين احتفاء بـ"يوم العلم" .

حضر مراسم رفع العلم، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية في أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الرقمية في أم القيوين، إلى جانب مديري الإدارات المحلية والحكومية وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود المعلا، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية راسخة لتعزيز قيم الولاء والانتماء، وترسيخ الاعتزاز براية الوطن وما تجسده من معاني السيادة والوحدة والعزة، وغرس هذه القيم في نفوس الأجيال، بما يعزز مسؤوليتهم في صون مكتسبات الدولة والتمسك بهويتها الوطنية، ومواصلة مسيرة العمل والعطاء والإسهام في رفعة الوطن وتعزيز مكانته.

وقال سموه، في يوم العلم يلتف أبناء الإمارات حول راية وطنهم في مشهد يجسد وحدة الصف وعمق الانتماء، ويعبر عن الاعتزاز بعلم الدولة وما يحمله من دلالات وطنية راسخة، بوصفه رمزاً للسيادة والهوية، وعنواناً لوحدة الوطن وتلاحم أبنائه وولائهم لقيادته.

وأضاف سموه أن علم الإمارات يحتل مكانة راسخة في وجدان أبناء الوطن، ويجسد منظومة من القيم والمبادئ التي قامت عليها دولتنا، وفي مقدمتها الوحدة والتلاحم والولاء والانتماء والمسؤولية، كما يعكس العلاقة الوثيقة التي تجمع القيادة والشعب، والتي شكلت على الدوام ركيزة أساسية في قوة المجتمع واستقراره وتماسكه.