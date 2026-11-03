أحمد بن حميد: يوم العلم يجسد وحدة الإمارات عزتها وريادتها

عجمان في 3 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أنّ يوم العلم مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز براية الاتحاد، وتتجسد فيها وحدة الإمارات وعزتها وريادتها.

وقال إنّ هذه المناسبة تتجلى فيها كذلك أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادة الإمارات، والتمسك بالقيم والمبادئ التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين الذين شيدوا صرح الاتحاد ووضعوا أسس دولة قوية عظيمة الطموح والإنجاز.

ورفع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، في كلمة بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وقال إن علم الإمارات سيبقى رمزاً لوحدة البيت الإماراتي وتلاحم أبنائه، وشاهداً على مسيرة وطن صنع الاتحاد مجده ورفع بسواعد أبنائه رايته في ميادين التقدم والإنجاز، ولا تزال الإمارات تحت ظلاله تكتب فصلاً مشرقاً من التنمية والريادة وتمضي بثقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وأضاف أن الاحتفاء بيوم العلم هو تجديد للعهد على صون مكتسبات الاتحاد ومواصلة مسيرة البناء والعطاء، وترسيخ قيم الوفاء والتضحية والمسؤولية في نفوس الأجيال، واستلهام إرث الآباء المؤسسين في تعزيز وحدة الوطن ودفع مسيرته نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وقال:" في يوم العلم لا ننسى، وكلنا فخر واعتزاز، استحضار تضحيات شهداء وأبطال الإمارات البواسل الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم دفاعاً عن الوطن لتبقى رايته خفاقة شامخة في ميادين العز والمجد".