راشد بن عمار: علم الإمارات شاهد على وحدة أبناء الوطن في بناء دولة قوية

عجمان في 3 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أن يوم العلم مناسبة وطنية يعبر فيها أبناء الوطن عن اعتزازهم براية الاتحاد التي تجسد وحدة الدولة وتماسك مجتمعها، وترمز إلى مسيرة من الإنجازات التي تحققت بفضل رؤية قيادة حكيمة جعلت من الاتحاد أساسا للقوة، ومن الإنسان محوراً للتنمية والتقدم.

وقال الشيخ راشد بن عمار النعيمي بمناسبة يوم العلم، إن علم الإمارات شاهد على اتحاد قام على وحدة أبناء الوطن لبناء دولة قوية ومزدهرة، وهو ما يجسد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم الاتحاد على قيم العطاء والتسامح والتلاحم، ووضعوا أسس مسيرة تنموية تواصل الدولة من خلالها ترسيخ مكانتها إقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن الاعتزاز براية الوطن يتجاوز مظاهر الاحتفاء بها إلى الالتزام بالقيم التي تمثلها، وترجمة معانيها إلى عمل وإنجاز ومسؤولية، مؤكداً أن المحافظة على مكتسبات الاتحاد ومواصلة مسيرة التنمية واجب وطني يشارك فيه الجميع، كل في موقعه، من خلال الإخلاص في أداء الواجب، والإسهام في بناء مجتمع متماسك يعتز بهويته الوطنية ويستشرف المستقبل بثقة.

وأشار إلى أن يوم العلم يمثل فرصة لتعزيز وعي الأجيال الجديدة بتاريخ وطنهم ومسيرة اتحاده، وترسيخ ارتباطهم برموزه الوطنية، بما يعزز الشعور بالمسؤولية تجاه حاضر الدولة ومستقبلها، فالأوطان تواصل تقدمها بسواعد أبنائها، وبما يمتلكونه من علم ومعرفة وإرادة للعمل، وبقدرتهم على تحويل الطموحات إلى إنجازات تسهم في رفعة الوطن وازدهاره.

وأوضح رئيس دائرة عجمان الرقمية، أن قوة دولة الإمارات تكمن في تماسك مجتمعها، واعتزاز أبنائها بهويتهم الوطنية، وتكامل جهود مؤسساتها وأفرادها لمواصلة مسيرة التنمية.

وأكد أن علم الإمارات سيظل رمزاً لوحدة الوطن وعزيمة أبنائه، وعنواناً لمسيرة تتجدد فيها الطموحات وتتواصل الإنجازات، داعياً الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والعز والازدهار، وأن تبقى رايتها عالية خفاقة.