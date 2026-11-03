عبد العزيز بن حميد: علم الإمارات مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الانتماء والفخر

عجمان في 3 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أن يوم العلم مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الانتماء والفخر براية الاتحاد التي تختزل مسيرة وطن حافلة بالإنجازات وطموحات شعب لا يعرف المستحيل.

وقال إن علم الإمارات سيظل رمزاً للسيادة والعزة والشموخ، وملهماً للأجيال لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، والمضي بثقة وطموح نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية واحدة تجمع المواطنين والمقيمين على قيم المحبة والتسامح والتعايش.

وتقدم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، في كلمة بهذه المناسبة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وأضاف أن علم الإمارات يحمل في ألوانه قصة اتحاد عظيم أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون وجعلوا من الوحدة والتكاتف نهجاً لبناء وطن يعتز بهويته وقيمه الأصيلة وينفتح على العالم برسالة حضارية قوامها التسامح والتعايش.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي: "في يوم العلم نستذكر بكل إجلال وإكبار شهداء الوطن الأبرار، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وجادوا بأرواحهم لتظل راية الاتحاد عالية خفاقة، وعنواناً للعزة والكرامة، وتضحياتهم ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، ومصدر إلهام للأجيال المتعاقبة في الوفاء للإمارات والذود عن مكتسباتها وصون رايتها".