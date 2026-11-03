حمدان بن زايد يرفع علم الدولة في حصن الظفرة احتفاءً بيوم العَلم

أبوظبي في 3 نوفمبر /وام/ رفع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، علم دولة الإمارات العربية المتحدة في حصن الظفرة، احتفاءً بيوم العَلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، وتجسيداً لمعاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.

حضر مراسم رفع العَلم، الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان وكبار المواطنين وعائلاتهم، الذين شاركوا في هذه المناسبة الوطنية، في مشهد جسد تلاحم الأجيال واعتزاز أبناء الإمارات براية الاتحاد ورمز سيادة الدولة وعزتها.

ورفع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات، سائلاً المولى عز وجلّ أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن تبقى رايته عالية خفاقة بالإنجازات في ظل القيادة الرشيدة.

وأكد سموه أن يوم العَلم مناسبة وطنية راسخة تجدد في النفوس قيم الاتحاد والولاء والانتماء، وتستحضر المسيرة التاريخية التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، الذين رفعوا علم الدولة إيذاناً بقيام الاتحاد، ليصبح رمزاً لوحدة الإمارات وعنواناً لهويتها الوطنية ومسيرتها التنموية.

وأضاف سموه أن علم دولة الإمارات سيظل شاهداً على مسيرة وطن صنع إنجازاته بالإرادة والعزيمة، ورمزاً لطموحات أبنائه وتطلعاتهم نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً، مؤكداً أن الاحتفاء بهذه المناسبة يجسد الالتفاف حول القيادة الرشيدة، والاعتزاز بالمكتسبات الوطنية، ومواصلة العمل بإخلاص للحفاظ على منجزات الدولة وتعزيز مكانتها وريادتها في مختلف المجالات.