حمدان بن مبارك: يوم العلم سيبقى رمزاً للخير والإباء وحافزاً لمواصلة تحقيق الإنجازات

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن علم دولة الإمارات سيبقى رمزاً للخير والإباء وعنواناً للتقدم والازدهار، وحافزاً لمواصلة تحقيق الإنجازات وتعزيز ريادة الدولة في مختلف المجالات.

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة يوم العلم، إن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يأتي بعد عقود من الإنجازات التي حققتها الدولة، معرباً عن تهانيه إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، ومجدداً العهد بالولاء للقيادة والوفاء لعلم الدولة الذي يرفرف شامخاً في مختلف المحافل، باعتباره رمزاً للوحدة والعطاء والنماء، وقيم التعايش والتسامح والنهج الإنساني.

من جانبه، أكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن الاحتفاء بيوم العلم يمثل مناسبة وطنية لتجديد الولاء والانتماء، والاعتزاز بما حققته الدولة من إنجازات في مسيرتها التنموية.

وقال إن يوم العلم يجسد الاحتفاء بالعلم والمعرفة والتطور والتنمية، إلى جانب قيم العمل الإنساني، مشيراً إلى أن علم الإمارات يمثل رمز الوحدة، ويعكس ما وصلت إليه الدولة من تقدم، كما يجدد العزم على حماية مكتسباتها ومواصلة مسيرة التنمية وصولاً إلى أعلى درجات التقدم والازدهار.