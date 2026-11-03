"رولز رويس" تستعرض محرك الديزل الصناعي لمضخات مكافحة الحرائق في "أديبك 2026"

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ استعرضت شركة "رولز رويس للحلول - Rolls-Royce Solutions"، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، محركات متخصصة لتشغيل مضخات ومنظومات مكافحة الحرائق في منشآت النفط والغاز، إلى جانب حلول هندسية وتقنيات طاقة مصممة لتلبية المتطلبات التشغيلية للقطاع، وتعزيز جاهزية المنشآت للتعامل مع حالات الطوارئ.

وسلطت الشركة الضوء على محرك الديزل الصناعي من فئة "4000" التابعة لعلامة "إم تي يو - MTU"، بتكوين 12 أسطوانة، والمخصص للتطبيقات الميكانيكية الثقيلة في قطاع النفط والغاز، بما يشمل الحقول البرية "Onshore" والمنشآت البحرية "Offshore"، حيث يتميز المحرك بهيكله المطلي بالكامل باللون الأحمر، في تهيئة مخصصة لتطبيقات تشغيل مضخات مكافحة الحرائق "Fire Pump Drives".

وقال سليم البنا، المدير الإقليمي لشركة "رولز رويس للحلول" في دولة الإمارات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / ، إن المحرك المعروض مخصص لتشغيل مضخات ومنظومات مكافحة الحرائق "Fire Applications" في منشآت النفط والغاز، وهي تطبيقات تتطلب مستويات عالية من الموثوقية والجاهزية التشغيلية وسرعة الاستجابة، لضمان كفاءة أداء المنظومات في حالات الطوارئ وتعزيز حماية الأفراد والمنشآت.

وأوضح أن المحرك يصنع بالكامل في ألمانيا، ويتميز بتصميم هندسي يضم أغطية كرومية منفصلة وبارزة لرؤوس الأسطوانات، ونظام فلترة مزدوجاً في المقدمة، إلى جانب شواحن توربينية مزدوجة وأنظمة تبريد علوية، بما يتوافق مع التصميم الهندسي لمحركات الطاقة والتطبيقات الصناعية الثقيلة من هذه الفئة.

وأشار إلى أن الطلاء الأحمر للمحرك يأتي ضمن التهيئة المعتمدة لتطبيقات مضخات مكافحة الحرائق، المخصصة للعمل في منصات النفط البحرية والمصافي البرية، والتي توفرها الشركة لكبرى شركات النفط، بما يدعم الجاهزية التشغيلية ويضمن سرعة تشغيل المنظومات في حالات الطوارئ.

وفيما يتعلق بمعايير التصنيع، أكد أن الشركة تستند إلى خبرة تتجاوز 100 عام في مجالات الهندسة والتصنيع، مع مواصلة إنتاج محركاتها بالكامل في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفق معايير الجودة والتميز الهندسي، بما يعزز قدرتها على توفير حلول تتلاءم مع البيئات التشغيلية القاسية والظروف المناخية في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى صعيد أعمالها الإقليمية، أشار إلى أن الشركة تعمل منذ عقود مع كبرى شركات النفط الوطنية، وفي مقدمتها "أدنوك"، موضحاً أنها تعتمد في تقديم خدماتها على التعامل المباشر مع العملاء، إلى جانب شبكة من الشركاء المحليين الذين يوفرون الدعم الفني والخدمات اللوجستية على مدار الساعة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتطلبات التشغيلية والطارئة واستمرارية الخدمات في مختلف مواقع العمل.