مشاركات عراقية تستعرض تقنياتها في قطاع الطاقة خلال "أديبك 2026"

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ تسلط مشاركة شركات عراقية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" الضوء على اهتمام قطاع الطاقة العراقي بتعزيز حضوره في المحافل الدولية، والاستفادة من أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في صناعة النفط والغاز، إلى جانب توسيع آفاق التعاون والشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة.

ويشكل المعرض، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، منصة رائدة للشركات العراقية للتعريف بإمكاناتها الفنية وخبراتها والاطلاع على التطورات التكنولوجية في قطاع الطاقة وتبادل خبراتها مع كبرى الشركات المصنعة ومزودي الخدمات النفطية من مختلف أنحاء العالم.

وأكد عصام علاء مدير المبيعات وتطوير الأعمال في شركة " المجال " من جمهورية العراق، أن مشاركتهم في معرض "أديبك "، تكتسب أهمية خاصة في ظل المكانة العالمية التي يحظى بها الحدث ودوره في جمع الشركات والمؤسسات المتخصصة في مختلف مجالات النفط والغاز والطاقة تحت سقف واحد.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، على هامش المعرض، إن حضور الشركات العراقية يتيح فرصة مهمة لإبراز قدرات الشركات الوطنية والتعريف بالخدمات التي تقدمها، فضلاً عن الاطلاع على أحدث التقنيات والحلول العالمية التي تسهم في تطوير العمليات التشغيلية ورفع كفاءة قطاع النفط والغاز في العراق.

وأوضح أن شركة " المجال " تحرص على المشاركة في المعرض كل عام لتعزيز تعاونها مع الشركات العالمية واستعراض خبراتها في تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني لقطاع الطاقة، بما يشمل صيانة المعدات الدوارة والصمامات وخدمات الآبار النفطية باستخدام تقنيات الأنابيب الملفوفة والخطوط السلكية.

وأضاف مدير المبيعات وتطوير الأعمال في شركة " المجال "، أن الشركة ترتبط بشراكات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة وتعتمد في عملياتها على التعاون بين الكفاءات العراقية والخبرات الأجنبية بهدف نقل المعرفة وتطوير القدرات الفنية وتلبية متطلبات قطاع الطاقة.

وأكد أن هذه الشراكات تسهم في دعم العمليات النفطية في العراق ومواكبة خطط الحكومة العراقية لتطوير القطاع وتعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية.

وأشاد عصام علاء بالتنظيم المتميز لمعرض "أديبك 2026" والتسهيلات المقدمة للمشاركين، مؤكداً حرص الشركة على مواصلة حضورها في هذا الحدث العالمي الذي يوفر فرصاً للتواصل مع الشركاء الدوليين والتعريف بقدرات الشركات العراقية ودورها في صناعة الطاقة.