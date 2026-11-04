شرطة عجمان تحتفي بيوم العلم

عجمان في 4 نوفمبر/ وام/ احتفت القيادة العامة لشرطة عجمان، بيوم العلم الإماراتي الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، في نادي الشرطة للرياضة والرماية، وسط أجواء وطنية جسّدت معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة والفخر والاعتزاز براية الاتحاد.

ورفع سعادة العميد سلطان خليفة المهيري نائب قائد عام شرطة عجمان، علم الدولة على أنغام السلام الوطني الذي عزفته الفرقة الموسيقية لشرطة عجمان، بحضور كبار الضباط والمديرين العامين ومديري الإدارات وصف الضباط والأفراد ومنتسبات الشرطة النسائية والموظفين.

وشهدت الاحتفالية مشاركة طلبة من مختلف المراحل الدراسية في عدد من مدارس إمارة عجمان، عبّروا عن حبهم للوطن واعتزازهم بعلمه، وتمسّكهم بنهج الآباء المؤسسين وحرصهم على المحافظة على مكتسبات دولة الاتحاد وإنجازاتها.

وتضمنت الفعالية فقرات وطنية ومسابقات معرفية هدفت إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الطلبة وتعزيز وعيهم بيوم العلم ومكانته رمزًا لوحدة الوطن وسيادته.

وجسّد الاحتفال تلاحم أبناء الإمارات والتفافهم حول رايتهم وعزمهم على مواصلة مسيرة البناء والعطاء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.